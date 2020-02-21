Лідер і капітан збірної України з карате Станіслав Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавірус.

"ШОК. Читаю новини і а…єваю. В темні часи видно світлих людей, кажете? В нас світлих, мабуть, не залишилось – одна темнота в головах! В душах! Вірус лицемірства, невігластва, ненависті, нетерпимості!Підкріплений штамами "щирого християнина" з хрестиком на грудях і "справжнього патріота" з гімном на устах. СОРОМ. За людей, які закидували камінням автобуси з співвітчизниками, які перекривали дороги, рили траншеї, палили шини. Молячись і співаючи гімн. Дякуючи Богу, що там, в літаку, немає нікого з рідних. Лицеміри!!!", – написав Горуна у себе в Facebook.

Станіслав Горуна wkf.net

Також він додав, що відчуває злість з приводу побутових умов і рівня медичних послуг, які надаються евакуйованим з Ухані українцям.

"2020 рік, бляха муха. Один душ на 70 пацієнтів у терапевтичному відділенні? Ми не тільки рівнем свідомості застрягли в середньовіччі, а й рівнем медицини! Рівнем освіти, рівнем управління державою / місцевим самоврядуванням. День гідності? Ні, день зневаги!!!", – зазначив Горуна.

Станіслав Горуна – призер чемпіонатів світу та Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі протестували проти прибуття в медичний центр Нацгвардії, розташований в їхньому населеному пункті, евакуйованих з Китаю через коронавірус громадян України. В ході зіткнень постраждали 9 поліцейських і один цивільний, затримані 24 учасники акції.

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