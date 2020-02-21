Головна Новини
21 лютого • оновлено в 14:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Вірус лицемірства і невігластва": відомий український чемпіон зірвався через бунт у Нових Санжарах

3.4т
Читати матеріал російською

Лідер і капітан збірної України з карате Станіслав Горуна жорстко висловився про ситуацію в Нових Санжарах Полтавської області, де сталися масові заворушення через коронавірус.

"ШОК. Читаю новини і а…єваю. В темні часи видно світлих людей, кажете? В нас світлих, мабуть, не залишилось – одна темнота в головах! В душах! Вірус лицемірства, невігластва, ненависті, нетерпимості!Підкріплений штамами "щирого християнина" з хрестиком на грудях і "справжнього патріота" з гімном на устах. СОРОМ. За людей, які закидували камінням автобуси з співвітчизниками, які перекривали дороги, рили траншеї, палили шини. Молячись і співаючи гімн. Дякуючи Богу, що там, в літаку, немає нікого з рідних. Лицеміри!!!", – написав Горуна у себе в Facebook.

Станіслав Горуна

Станіслав Горуна

wkf.net

Також він додав, що відчуває злість з приводу побутових умов і рівня медичних послуг, які надаються евакуйованим з Ухані українцям.

"2020 рік, бляха муха. Один душ на 70 пацієнтів у терапевтичному відділенні? Ми не тільки рівнем свідомості застрягли в середньовіччі, а й рівнем медицини! Рівнем освіти, рівнем управління державою / місцевим самоврядуванням. День гідності? Ні, день зневаги!!!", – зазначив Горуна.

Станіслав Горуна – призер чемпіонатів світу та Європи з карате, чемпіон Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі протестували проти прибуття в медичний центр Нацгвардії, розташований в їхньому населеному пункті, евакуйованих з Китаю через коронавірус громадян України. В ході зіткнень постраждали 9 поліцейських і один цивільний, затримані 24 учасники акції.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Протести в Нових Санжарах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Протести в Нових Санжарах
Особа
Станiслав Горуна
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
2
Смішно
9
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
северный габон наконец то пришел в средневековую европу!)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
День достоинства рагулей
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Фиорентина
VS
Милан
Гости не проиграют
1.52 Сделать ставку
Динамо
VS
Ворскла
Победа гостей с форой (+2)
1.95 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Трабзонспор
Гости не проиграют
1.76 Сделать ставку
Сборная Швеции будет в тройке призеров
3.74 Сделать ставку
Победа сборной Норвегии
1.95 Сделать ставку
Челси
VS
Тоттенхэм
Тотал меньше 2.5
2.06 Сделать ставку
Шеффилд Юнайтед
VS
Брайтон
Победа Шеффилд Юнайтед
1.98 Сделать ставку
Лестер
VS
Манчестер Сити
Лестер не проиграет во 2-м тайме
1.69 Сделать ставку
Вердер
VS
Боруссия Д
Победа Боруссии Д и обе забьют
2.20 Сделать ставку
Шальке
VS
Лейпциг
Тотал меньше 2.5
2.36 Сделать ставку