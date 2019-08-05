Випередив на 0,01 секунди: український плавець виграв "золото" Кубка світу

Український плавець Андрій Говоров у драматичному стилі виграв "золото" першого етапу Кубка світу нинішнього сезону.

Уродженець Севастополя здобув перемогу на коронній для себе дистанції 50 метрів батерфляєм на змаганнях, які приймав олімпійський Токіо.

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Говоров кваліфікувався до фіналу з результатом 23,47 секунди. А у вирішальному запливі українець поліпшив показник до 23,10 секунди і вирвав золоту нагороду в угорця Себастьяна Шабо, який поступився нашому співвітчизнику 0,01 секунди.

Андрій Говоров

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу пройде вже 8-10 серпня в китайському Цзинані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з синхронного плавання виграла чемпіонат світу з водних видів спорту, здобувши "золото" в новій для цього виду програми дисципліні – хайлайті.

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