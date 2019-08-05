Випередив на 0,01 секунди: український плавець виграв "золото" Кубка світу

Український плавець Андрій Говоров у драматичному стилі виграв "золото" першого етапу Кубка світу нинішнього сезону.
Уродженець Севастополя здобув перемогу на коронній для себе дистанції 50 метрів батерфляєм на змаганнях, які приймав олімпійський Токіо.
Це б непростий сезон! Ми ніколи не програємо, або це досвід або перемога! Рік до головного старту життя в Токіо! Символічне золото на кубку Світу в столиці Японії 🥇 It was a tough season! We never lose - or we get the experience, or it's a win! One year till race of my life in Tokyo ! Symbolic gold here in Capital city of Japan! #happy
Говоров кваліфікувався до фіналу з результатом 23,47 секунди. А у вирішальному запливі українець поліпшив показник до 23,10 секунди і вирвав золоту нагороду в угорця Себастьяна Шабо, який поступився нашому співвітчизнику 0,01 секунди.
Андрій Говоров
Зазначимо, що наступний етап Кубка світу пройде вже 8-10 серпня в китайському Цзинані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, жіноча збірна України з синхронного плавання виграла чемпіонат світу з водних видів спорту, здобувши "золото" в новій для цього виду програми дисципліні – хайлайті.
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