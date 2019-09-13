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13 вересня • оновлено в 16:54
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"Випадково?!" Знаменитого українського шахіста розлютили в Росії

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Знаменитий український шахіст Руслан Пономарьов звинуватив Росію в зриві підготовки до матчу Кубка світу, який нині проходить у Ханти-Мансійську.

Наш співвітчизник на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив про те, що після нічиєї в першій партії протистояння з господарем змагань Андрієм Єсипенком, він змушений був провести дві години на очікуванні допінг-контролю.

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Руслан Пономарьов

Руслан Пономарьов

Twitter Руслана Пономарьова

"Я витратив буквально дві години – з 19:57 до 21:56 – на допінг-тест від РУСАДА, найнятого Міжнародною шаховою федерацією, замість того, щоб відпочивати і готуватися до другої гри. Чому так довго? Чому це не було Міжнародне антидопінгове агентство? Чи був я обраний випадково?! Сподіваюся грати краще найближчим часом", – написав Пономарьов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахіст Сергій Карякін, який зрадив Україні та прийняв громадянство Росії, зіткнувся з фінансовими труднощами в РФ.

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Тема
шахи
Місце
Росія Ханти-Мансійськ
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