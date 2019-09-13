"Випадково?!" Знаменитого українського шахіста розлютили в Росії

Знаменитий український шахіст Руслан Пономарьов звинуватив Росію в зриві підготовки до матчу Кубка світу, який нині проходить у Ханти-Мансійську.

Наш співвітчизник на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив про те, що після нічиєї в першій партії протистояння з господарем змагань Андрієм Єсипенком, він змушений був провести дві години на очікуванні допінг-контролю.

1/2 I should probably blame only myself for such a bad play during FIDE World Cup. At the first game my home preparation was 16.Ng6. I played 16.Bc1 ?! instead. My opponent did not play well either and let me escape for a draw with 47.Ke6 instead of 47.b4? - Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 вересня 2019 р

2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected ?! I hope to play better soon. - Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 вересня 2019 р

Руслан Пономарьов Twitter Руслана Пономарьова

"Я витратив буквально дві години – з 19:57 до 21:56 – на допінг-тест від РУСАДА, найнятого Міжнародною шаховою федерацією, замість того, щоб відпочивати і готуватися до другої гри. Чому так довго? Чому це не було Міжнародне антидопінгове агентство? Чи був я обраний випадково?! Сподіваюся грати краще найближчим часом", – написав Пономарьов.

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