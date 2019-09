"Випадково?!" Знаменитого українського шахіста розлютили в Росії

Знаменитий український шахіст Руслан Пономарьов звинуватив Росію в зриві підготовки до матчу Кубка світу, який нині проходить у Ханти-Мансійську.

Наш співвітчизник на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив про те, що після нічиєї в першій партії протистояння з господарем змагань Андрієм Єсипенком, він змушений був провести дві години на очікуванні допінг-контролю.

1/2 I should probably blame only myself for such a bad play during FIDE World Cup. At the first game my home preparation was 16.Ng6. I played 16.Bc1 ?! instead. My opponent did not play well either and let me escape for a draw with 47.Ke6 instead of 47.b4?