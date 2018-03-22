Він помре: український чемпіон Олімпіади-2018 зробив гучну заяву

Олімпійський чемпіон Пхенчхана в лижній акробатиці Олександр Абраменко вважає перспективи свого виду спорту в Україні туманними. За його зізнанням, зараз у нашій країні фристайлістам просто ніде відточувати майстерність.
"Наразі, на жаль, в Україні немає спортсменів мого рівня. Навіть мінімум того ж рівня нікого немає - це дуже сумно. Якщо ніяких баз не буде будуватися, не розвиватиметься спорт, то, на жаль, і майбутнього у цього спорту не буде. Якщо я закінчу кар'єру, то фристайл, зокрема акробатика, закінчить своє існування в Україні", - сказав Абраменко в інтерв'ю XSPORT.
При цьому, за словами спортсмена, йому хотілося б продовжувати виступати до Олімпійських ігор 2022 року.
Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що Абраменко нізащо не перейде виступати за збірну іншої країни.
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