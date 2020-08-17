Вимагають відставки Лукашенка: відразу чотири гравці відмовилися від збірної Білорусі

Олександр Чеканов Інші види спорту 22:50, 17.08.2020 Оновлено: 23:18, 17.08.2020

Одразу чотири гравці чоловічої збірної Білорусі з волейболу відмовилися виступати за команду поки Олександр Лукашенко перебуватиме на президентській посаді.

Артур Удріс, В'ячеслав Шмат, Андрій Радюк і Сергій Антонович направили до Федерації волейболу країни відповідного листа, в якому вказали список вимог до влади, пише "Прессбол".

Гравці збірної Білорусі висунули вимоги до влади

"Спостерігаючи за безпрецедентно жорстокими актами насильства, грубими порушеннями прав людини, ми відмовляємося представляти інтереси збірної на міжнародній арені, поки не будуть виконані такы вимоги: відставка О.Г. Лукашенка, люстрації всіх гілок влади, ЦВК, ЗМІ та МВС, розпуску ОМОНу, звільнення політичних ув'язнених", – йдеться в заяві спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст московського ЦСКА Ілля Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі через дії режиму Олександра Лукашенка.

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