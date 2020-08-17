Вимагають відставки Лукашенка: відразу чотири гравці відмовилися від збірної Білорусі

Відразу чотири гравці чоловічої збірної Білорусі з волейболу відмовилися виступати за команду поки Олександр Лукашенко буде перебувати на президентській посаді.

Артур Удріс, В'ячеслав Шмат, Андрій Радюк і Сергій Антонович направили до Федерації волейболу країни відповідний лист, в якому вказали список вимог до влади, пише "Прессбол".

Гравці збірної Білорусі висунули вимоги до влади

"Спостерігаючи за безпрецедентно жорстокими актами насильства, грубими порушеннями прав людини, ми відмовляємося представляти інтереси збірної на міжнародній арені, поки не будуть виконані наступні вимоги: відставка А.Г. Лукашенка, люстрації всіх гілок влади, ЦВК, ЗМІ та МВС, розпуску ОМОНу, звільнення політичних ув'язнених", – йдеться в заяві спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст московського ЦСКА Ілля Шкурін відмовився виступати за збірну Білорусі через дії режиму Олександра Лукашенка.

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