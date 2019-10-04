Викреслив Росію: Лукашенко категорично відповів на пропозицію Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні під силу провести Олімпійські ігри разом з Україною, виключивши з цього плану Росію.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським на засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі глава сусідньої держави категорично підтримав ідею колеги.

"Думаю, наші держави разом могли б поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію президента України, який пропонує разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри. Для двох країн це під силу", – наводить слова Лукашенка БЕЛТА.

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко Адміністрація президента України

Відзначимо, що раніше президент Білорусі запропонував провести змагання Росії та Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський поставив завдання підготувати країну до організації Олімпійських ігор.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!