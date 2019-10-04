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6 жовтня • оновлено в 18:15
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Викреслив Росію: Лукашенко категорично відповів на пропозицію Зеленського

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні під силу провести Олімпійські ігри разом з Україною, виключивши з цього плану Росію.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським на засіданні II Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі глава сусідньої держави категорично підтримав ідею колеги.

"Думаю, наші держави разом могли б поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я говорю про пропозицію президента України, який пропонує разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам на Олімпійські ігри. Для двох країн це під силу", – наводить слова Лукашенка БЕЛТА.

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Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

Володимир Зеленський і Олександр Лукашенко

Адміністрація президента України

Відзначимо, що раніше президент Білорусі запропонував провести змагання Росії та Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський поставив завдання підготувати країну до організації Олімпійських ігор.

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Читайте всі новини по темі "Відносини України та Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Відносини України та Білорусі
Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна Житомир
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Россию вычеркнул,а деньги на олимпиаду опять будет клянчить у Путина? Но это конечно бред двух толбоебов,старый тебил и молодой клоун.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бабаев Бабай, Чувствует Лукашенко, что не загорами схлопывание экономики бензоколонки и режима Путлера. Ох и бацька, чувствует.
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0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Идиот
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1
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НА ДЕНЬГИ РОССИИ?)))))
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3
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Великий Кормчий, На деньги раиссян, уже на раиссии одну в Сочи провели. Ничего страшного рабское племя еще на одну скинется, его и спрашивать никто не будет.
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