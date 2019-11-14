Викрадення з вимаганням: у Росії заарештували бійця UFC

У Москві заарештували бійця змішаних єдиноборств Дмитра Сосновського у кримінальній справі про викрадення людини групою осіб.

За інформацією "ТАСС", 30-річного Сосновського взяли під варту, справа кваліфікується за частиною третьою статті 126. Подробиці розповів адвокат бійця Равіль Саберов.

Дмитро Сосновський mmaboxing.ru

"Його справді звинувачують у вимаганні та викраденні людини. Він заарештований на два місяці. У цій справі проходять ще п'ятеро осіб, усі під вартою. Нібито вони вимагали майже 300 тис. рублів у представника комерційної організації", – повідомив адвокат.

Він додав, що вважає, що слідство кваліфікувало дії його підзахисного неправильно.

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"Я бачив відеозапис цього вчинку. Там події відбувалися в офісі. Щонайбільше, про що там можна говорити, – це самоуправство. Потерпілому ніхто не заважав піти, він покинув офіс сам, а наступного дня прийшов туди за зарплатою", – заявив Саберов.

Дмитро Сосновський виступає в UFC, його статистика в MMA – 11 перемог і жодної поразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць UFC побив 40 осіб і кинув на шосе 5-місячного сина.

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