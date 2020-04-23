"Використовую російську": депутат "Слуги народу" відмовився "нарочито" говорити мовою

Чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив, що в повсякденному житті найчастіше розмовляє російською мовою, а не українською.
Жан Беленюк
facebook.com/zhanbeleniuk
За словами спортсмена, він не хоче підлаштовуватися під настрій мас.
"Я не хочу нікого обманювати, будувати з себе людину, яка нарочито розмовляє на публіці, в соцмережах українською, нібито заграючи з тими, кому це було б приємно", – цитує Беленюка tribuna.com.
Жан додав, що мова в його випадку доречна, коли того вимагає ситуація: наприклад, коли хтось починає говорити з ним українською.
"Хоча мені постійно доводиться перекладати з російської, я мислю по-російськи. Але я не бачу в цьому проблеми", – наголосив спортсмен.
Беленюк додав, що не буде наслідувати приклад "президентів і чиновників", які говорять українською напоказ.
"Не хочу, як якісь президенти або чиновники, тільки для того, щоб сподобатися публіці, зараз це тренд, робити з себе україномовну людину, показувати це, а вдома розмовляти російською. Я такого робити не буду", – підсумував атлет-депутат.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беленюк потрапив в об'єктив камери під час засідання Верховної Ради. Сумне і замислене фото політика опублікував Ян Доброносов у своєму Facebook.
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