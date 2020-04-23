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23 квітня • оновлено в 19:44
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"Використовую російську": депутат "Слуги народу" відмовився "нарочито" говорити мовою

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Чемпіон світу з греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк заявив, що в повсякденному житті найчастіше розмовляє російською мовою, а не українською.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

facebook.com/zhanbeleniuk

За словами спортсмена, він не хоче підлаштовуватися під настрій мас.

"Я не хочу нікого обманювати, будувати з себе людину, яка нарочито розмовляє на публіці, в соцмережах українською, нібито заграючи з тими, кому це було б приємно", – цитує Беленюка tribuna.com.

Жан додав, що мова в його випадку доречна, коли того вимагає ситуація: наприклад, коли хтось починає говорити з ним українською.

"Хоча мені постійно доводиться перекладати з російської, я мислю по-російськи. Але я не бачу в цьому проблеми", – наголосив спортсмен.

Беленюк додав, що не буде наслідувати приклад "президентів і чиновників", які говорять українською напоказ.

"Не хочу, як якісь президенти або чиновники, тільки для того, щоб сподобатися публіці, зараз це тренд, робити з себе україномовну людину, показувати це, а вдома розмовляти російською. Я такого робити не буду", – підсумував атлет-депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Беленюк потрапив в об'єктив камери під час засідання Верховної Ради. Сумне і замислене фото політика опублікував Ян Доброносов у своєму Facebook.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Жан Беленюк
Тег
Партія Слуга народу
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Ну-ну...По-ходу он руандиец украинского происхождения, думающий по-русски , а не наоборот....
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Украинский сильно сложный для гориллы, вот гусский - самое то, что нужно))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Докатились, обезьяна в Раде!
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