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11 грудня • оновлено в 20:01
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Відвідувач тренажерного залу помер, впустивши штангу - момент потрапив на відео

2.8т
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Відвідувач одного із зарубіжних тренажерних залів помер в результаті безглуздого нещасного випадку.

Спортсмен не розрахував свої сили і впустив важку штангу на груди. Снаряд, що впав, зламав ребро, яке пробило серце нещасного. Смерть наступила через лічені секунди.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеозапис з камер спостереження, на якому зображений трагічний момент.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібний трагічний епізод стався на відкритому чемпіонаті міста Шахти з пауерліфтингу. Російський спортсмен помер, впустивши на себе 180-кілограмову штангу

Постраждалого доставили до відділення міської лікарні, занадто пізно після діагностування страшну травму. Через нетривалий час атлет помер

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Автор
Максим Богданов
Тема
пауерліфтинг
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