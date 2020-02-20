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20 лютого • оновлено в 19:01
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Відповів Ломаченку: відомий кікбоксер записав патріотичне відео з українськими військовими

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Відомий український кікбоксер і колишній офіцер військово-морських сил України Павло Журавльов опублікував на своєму Youtube-каналі патріотичний відеоролик "Брати" за участю українських військових.

Павло Журавльов

Павло Журавльов

FEA

Відео на сторінці Журавльова з курсантами ВМС України зроблене як протилежність скандально відомому ролику з російським спецназом, який раніше виклав у себе в Instagram український боксер Василь Ломаченко.

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Нагадаємо, Журавльов прокоментував скандал навколо чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка і попросив його висловити свою позицію про "ввічливих людей" (російських військових) чітко, а не в віршах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український борець, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк заявив, що також не зрозумів скандальне відео Ломаченка з російським спецназом.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Василь Ломаченко
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Fest Glober
Fest Glober
Ну так Лома теж рускоязичний у своїй вазі. -Ого як любить Украіну тожє на руском язикє, дай Бо всім так любити як це робить Васілій, скока он для Украіни сделал. Ходить в украінскую православную церковь чіста із-за таво, что там молятся на староруском. Вася хорошо панімат старорускій. І вєжлівиє люді- тожє любят Украіну. Всє по-своєму любят Украіну, І западенци как то по-своіму єйо любят. Всє ми канешно разниє. В кожного сваі гіроі: в Харьковє -вон Жуков, в Одессє Єкатєріна, на Думбасє -Артьом, на западенщинє -СС. Каждий у сєбя, па-своіму любіт Украіну. Какая разніце. Лома чіста ето імєл ввіду.
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