Відомий український кікбоксер і колишній офіцер військово-морських сил України Павло Журавльов опублікував на своєму Youtube-каналі патріотичний відеоролик "Брати" за участю українських військових.

Павло Журавльов FEA

Відео на сторінці Журавльова з курсантами ВМС України зроблене як протилежність скандально відомому ролику з російським спецназом, який раніше виклав у себе в Instagram український боксер Василь Ломаченко.

Нагадаємо, Журавльов прокоментував скандал навколо чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка і попросив його висловити свою позицію про "ввічливих людей" (російських військових) чітко, а не в віршах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український борець, нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк заявив, що також не зрозумів скандальне відео Ломаченка з російським спецназом.

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