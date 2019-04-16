Відомий український спортсмен хоче очолити міністерство

Чемпіон світу з плавання, народний депутат України від Радикальної партії Денис Силантьєв заявив про бажання очолити Міністерство молоді та спорту.

В ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV нардеп висловив думку, що міністерство "не добре робить свою роботу".

"Дуже важливо, щоб місце міністра займав професіонал своєї справи. Як мінімум, спортсмен", – зазначив Силантьєв.

"У мене є багаж знань, який повинен бути у людини, котра очолює міністерство. Я готовий очолити його", – підкреслив він.

На запитання, навіщо йому політика, відомий спортсмен відповів: "Після того, як я завершив займатися спортом, шість років ще займався громадською діяльністю. Організовував проекти, які б створювали попит на спорт і фізичну культуру в країні... Розумів, що можу допомогти десяткам, сотням, може, навіть тисячам людей оздоровитися, але глобально ситуацію я змінити не можу".

"Йшов у політику не тому, що хотів стати депутатом – "я крутий, у мене є недоторканність". Я б хотів домогтися своїх цілей у громадській діяльності", – додав Силантьєв.

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство молоді та спорту України розробило єдині вимоги для форми українських спортсменів і офіційних делегацій національних збірних.

Програму "Гострі питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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