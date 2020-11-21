Відомий український легкоатлет трагічно помер в Броварах

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,6 т.
Микола Багач

Майстер спорту з легкої атлетики, штовхач ядра, який представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи Микола Багач помер у віці 27 років.

Помер Микола Багач

У ніч на 20 листопада на вул. Київській (навпроти будинку №247) Богачу, який перебував за кермом авто, стало погано. Очевидці викликали швидку і поліцію. Як повідомляє "Трибуна Бровари", медики на місце виклику приїхали через 30 хвилин. Весь цей час першу допомогу потерпілому намагалися надати перехожі.

Олександр і Микола Багач

Микола був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра, заслуженого майстра спорту Олександра Багача. Поховали Багача-молодшого в Києві на Північному кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст з Індії помер під час гри з друзями. 26-річний спортсмен в якийсь момент впав на землю. Йому викликали швидку, але коли гравця доставили в лікарню, він був уже мертвий.

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