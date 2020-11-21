Майстер спорту з легкої атлетики, штовхач ядра, який представляв Україну на юніорських чемпіонатах світу та Європи Микола Багач помер у віці 27 років.

У ніч на 20 листопада на вул. Київській (навпроти будинку №247) Богачу, який перебував за кермом авто, стало погано. Очевидці викликали швидку і поліцію. Як повідомляє "Трибуна Бровари", медики на місце виклику приїхали через 30 хвилин. Весь цей час першу допомогу потерпілому намагалися надати перехожі.

Микола був сином бронзового медаліста Олімпійських ігор зі штовхання ядра, заслуженого майстра спорту Олександра Багача. Поховали Багача-молодшого в Києві на Північному кладовищі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст з Індії помер під час гри з друзями. 26-річний спортсмен в якийсь момент впав на землю. Йому викликали швидку, але коли гравця доставили в лікарню, він був уже мертвий.