Відомий український кікбоксер брутально забив суперника, перемігши нокаутом

29-річний український кікбоксер Сергій Адамчук (11-6-0, 0 KO) здобув яскраву перемогу над мексиканцем Абрахамом Відалесом (4-1-0, 3 KO) на турнірі Glory 72, який пройшов в Чикаго (США).

У третьому раунді 29-річний уродженець Кривого Рогу провів блискучу контратаку. Сергій найпотужнішим лівим боковим потряс опонента, а потім викинув град ударів, збивши з ніг. Рефері зупинив поєдинок, присудивши перемогу українцеві.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада відомий український кікбоксер Артур Кишенко здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

32-річний багаторазовий чемпіон світу та Європи з тайського боксу серед любителів ефектно здолав суперника на одному з турнірів в Азії.

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