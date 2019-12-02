Відомий російський волейболіст влаштував п'яний бешкет на дитячому турнірі: відеофакт

Колишній волейболіст збірної Росії та гравець уфимського "Уралу" Олексій Спиридонов у стані алкогольного сп'яніння влаштував скандал на дитячому тенісному турнірі.

Як повідомляє агентство Eurosport, дочка спортсмена брала участь у фіналі змагань, але була дискваліфікована через неналежну поведінку Спиридонова. Сидячи на трибуні, він вигукував нецензурні слова, вступав у конфлікти з іншими батьками та сперечався з суддею. Волейболіст намагався влаштувати бійку, але швидко втратив рівновагу і впав.

Олексій Спиридонов Eurosport

"Ви всі мерзоти!" – кричить Спиридонов на відео, опублікованому в Twitter.

Бухой волейболіст Олексій Спиридонов в Уфі влаштував бійку на дитячих змаганнях з тенісу. Його дочка дискваліфікували через поведінку Спиридонова. Він голосно матюкався на трибуні, сварився з батьками і провокував суддю. В результаті бухого ублюдка ушатал звичайний дід. pic.twitter.com/8yfcv3s0Xs - Майже Держдума (@duma_gos) 2 грудня 2019 р

"Шакали з Уфи та їхні батьки в структурі тенісу зняли мою дочку в фіналі, коли вона вела 2:0, через те, що я плескав у долоні. Ретвіт максимальний, друзі!" – написав Олексій у Twitter, але пізніше видалив пост.

– жорстке відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інгушетії турнір з бойового самбо завершився масовою бійкою.

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