Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Відомий російський волейболіст влаштував п'яний бешкет на дитячому турнірі: відеофакт

1.9т
Читати матеріал російською

Колишній волейболіст збірної Росії та гравець уфимського "Уралу" Олексій Спиридонов у стані алкогольного сп'яніння влаштував скандал на дитячому тенісному турнірі.

Як повідомляє агентство Eurosport, дочка спортсмена брала участь у фіналі змагань, але була дискваліфікована через неналежну поведінку Спиридонова. Сидячи на трибуні, він вигукував нецензурні слова, вступав у конфлікти з іншими батьками та сперечався з суддею. Волейболіст намагався влаштувати бійку, але швидко втратив рівновагу і впав.

Олексій Спиридонов

Олексій Спиридонов

Eurosport

"Ви всі мерзоти!" – кричить Спиридонов на відео, опублікованому в Twitter.

"Шакали з Уфи та їхні батьки в структурі тенісу зняли мою дочку в фіналі, коли вона вела 2:0, через те, що я плескав у долоні. Ретвіт максимальний, друзі!" – написав Олексій у Twitter, але пізніше видалив пост.

Новини
Боєць MMA "вбив" суперника ударом ногою в голову

жорстке відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інгушетії турнір з бойового самбо завершився масовою бійкою.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Місце
Росія Уфа
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Это рюзге Тагил
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Типичная расейская тварь! Они все такие! Это рюзге скот! Фу, бля!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги