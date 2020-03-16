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17 березня • оновлено в 00:03
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Відомий російський боєць зробив черговий випад на адресу Ємельяненка

1.3т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов жорстко висловився на адресу Олександра Ємельяненка, відповідаючи на запитання про те, яка публічна особа його дратує.

"Саша не те, що дратує. Саша – це злочинець, алкоголік, тунеядець. Він не дратує. Він просто такий є. Він не хоче змінюватися. А взагалі дратують люди, які зазнаються, ловлять зіркову хворобу, забувають, звідки вони вийшли. Таких прикладів багато, не хочу називати прізвищ", – цитує слова Харитонова Спорт-Експрес.

Сергій Харитонов

Сергій Харитонов

Нагадаємо, що зараз Ємельяненко перебуває у Грозному, де під наглядом глави Чечні Рамзана Кадирова готується до бою проти Магомеда Ісмаїлова, який поки що призначений на 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Харитонов розповів історію про те, як Ємельяненко-молодший намагався згвалтувати дружину одного з самбістів збірної Росії під час тренувальних зборів.

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Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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