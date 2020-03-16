Відомий російський боєць зробив черговий випад на адресу Ємельяненка

Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов жорстко висловився на адресу Олександра Ємельяненка, відповідаючи на запитання про те, яка публічна особа його дратує.

"Саша не те, що дратує. Саша – це злочинець, алкоголік, тунеядець. Він не дратує. Він просто такий є. Він не хоче змінюватися. А взагалі дратують люди, які зазнаються, ловлять зіркову хворобу, забувають, звідки вони вийшли. Таких прикладів багато, не хочу називати прізвищ", – цитує слова Харитонова Спорт-Експрес.

Сергій Харитонов

Нагадаємо, що зараз Ємельяненко перебуває у Грозному, де під наглядом глави Чечні Рамзана Кадирова готується до бою проти Магомеда Ісмаїлова, який поки що призначений на 3 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Харитонов розповів історію про те, як Ємельяненко-молодший намагався згвалтувати дружину одного з самбістів збірної Росії під час тренувальних зборів.

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