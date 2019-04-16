Відомий російський боєць ММА зі скандалом програв блогеру-дрищу

Російський боєць змішаного стилю (ММА) В'ячеслав Дацик поступився в своєму першому бою після виходу з в'язниці, програвши блогеру Артему Тарасову, який важить на 70 кг менше.

Тарасов виграв після третього раунду, оскільки його суперник був дискваліфікований за використання заборонених прийомів. Крім того, повідомляється, що Дацик почав бій до сигналу рефері.

"Він кілька разів здався... Втікав від бою. Він просто здох. А судді придумали всяку х*йню, щоб зупинити бій заради тоталізатора. Я ж казав! Знову ніяк бити не можна у суддів. Я і не бив, не порушував. Придумали... Судді, бл*дь. Я його забив, він здався", - цитує Дацика Gazeta.ru.

"Я чув лютий хрускіт руки, але йому плювати. Я зробив больовий, після якого 99% хлопців здалися б, але не він. Я чув настільки лютий хрускіт, що рука у нього точно пошкоджена", - емоційно прокоментував бій Тарасов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дацик був заарештований у 2007 році за серію пограбувань салонів стільникового зв'язку, поміщений у психіатричну клініку, звідки в 2010 році втік. Нелегально прибувши до Норвегії, попросив там політичного притулку, в чому йому було відмовлено.

Норвезькою експертизою Дацик був визнаний осудним і засуджений до тюремного ув'язнення за незаконне носіння зброї. Після відбуття терміну рішенням суду депортований до Росії, де засуджений до 5 років позбавлення волі.

У травні 2016-го він змусив співробітниць і клієнтів борделя в Санкт-Петербурзі пройтися голими по вулиці. Націоналіст намагався повторити аналогічні дії ще в одному будинку розпусти, але був затриманий і визнаний винним за трьома статтями. Вийшов на свободу 26 лютого в зв'язку із закінченням строків давності у справі.

7 березня Дацик наїхав на Хабіба Нурмагомедова, назвавши його дрищем.

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