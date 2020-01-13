Відомий рестлер помер після невдалого прийому

54-річний мексиканський рестлер Хесус Альфонсо Уерта Ескобоза, який виступав під псевдонімом Ла Парка, помер після травм, отриманих у результаті невдалого стрибка за межі рингу.
Як повідомляє CNN, спортсмен пошкодив голову та хребет під час одного з рестлерських шоу в жовтні, коли врізався в металеву огорожу. Йому зробили декілька операцій, але це не допомогло оговтатися від отриманих ушкоджень.
Ла Парка
COED.com
За декілька днів до смерті у рестлера почалися проблеми з нирками, після чого його підключили до апарату штучної вентиляції легень, але це мало лише тимчасовий ефект.
Ла Парка почав свою кар'єру у 1987 році та більше 20 років їздив у тури Мексикою, ставши відомим завдяки своїй масці та костюмам скелета.
Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний американський боксер Джордж Рінкон здобув чергову перемогу нокаутом, але одразу ж після поєдинку знепритомнів.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "рестлінг" на сайті "OBOZREVATEL".