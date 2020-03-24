Гравець регбійний збірної Італії Максим Мбанда тепер працює водієм машини швидкої допомоги, намагаючись допомогти країні в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє видання Daily Mail, після скасування матчів регбі по всьому світу Мбанда зрозумів, що може бути чимось корисний суспільству.

Максим Мбанда Rugger info

"Коли всі матчі регбі були скасовані, я намагався знайти спосіб допомогти в цій важкій ситуації. Я почав водити машину швидкої допомоги вісім днів тому і весь цей час працював по 12-13 годин без вихідних. Коли я побачив те, що відбувається в інфекційних палатах, я зрозумів, що не можу бути втомленим", – сказав Мбанда.

Він перевозить заражених коронавірусом пацієнтів з одних лікарень в інші, допомагає їх переносити, якщо хворі не можуть пересуватися самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький спортсмен Еліша Ночомовіц пішов на неймовірний вчинок, щоб підбадьорити людей у часи боротьби з коронавірусом.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!