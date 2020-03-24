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24 березня • оновлено в 17:10
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Відомий італійський спортсмен змінив професію через коронавірус

1.6т
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Гравець регбійний збірної Італії Максим Мбанда тепер працює водієм машини швидкої допомоги, намагаючись допомогти країні в боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє видання Daily Mail, після скасування матчів регбі по всьому світу Мбанда зрозумів, що може бути чимось корисний суспільству.

Максим Мбанда

Максим Мбанда

Rugger info

"Коли всі матчі регбі були скасовані, я намагався знайти спосіб допомогти в цій важкій ситуації. Я почав водити машину швидкої допомоги вісім днів тому і весь цей час працював по 12-13 годин без вихідних. Коли я побачив те, що відбувається в інфекційних палатах, я зрозумів, що не можу бути втомленим", – сказав Мбанда.

Він перевозить заражених коронавірусом пацієнтів з одних лікарень в інші, допомагає їх переносити, якщо хворі не можуть пересуватися самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький спортсмен Еліша Ночомовіц пішов на неймовірний вчинок, щоб підбадьорити людей у часи боротьби з коронавірусом.

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Теми
регбі Коронавірус
Місце
Італія
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