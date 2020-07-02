Відомий екскіберспортсмен наклав на себе руки

Максим Богданов Інші види спорту 23:19, 2.07.2020 Оновлено: 23:38, 2.07.2020

Колишній професійний кіберспортсмен, відомий за досягненнями в World of Warcraft і Asheron's Call Байрон Бернстин (прізвисько Reckful), у якого було понад 900 тисяч фоловерів на платформі Twitch, помер у віці 31 року.

За інформацією його колишньої дівчини, Бернстин наклав на себе руки. Повідомлення про смерть стримера підтвердив його сусід по кімнаті – про це повідомив журналіст і інсайдер Рід Бреслау.

Twitter BlueGoesMew
Twitter Rod Breslau

Перед смертю Байрон через Twitter зробив пропозицію одній зі своїх ексдівчат. Пізніше (приблизно через 50 хвилин) він написав таке:

"Ах, мені шкода тих, кому доводиться мати справу з моїм божевіллям. Будь ласка, просто знайте, що в таких ситуаціях божевільна людина не контролює свої дії".

Twitter Byron

У жовтні 2017 року стример повідомив, що у нього діагностували біполярний розлад – так само, як у його матері. Також Бернстин розповідав, що його брат покінчив життя самогубством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річна спортсменка наклала на себе руки з другої спроби: її мозок віддали вченим.

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