Байрон Бернстин і його дівчина, якій він зробив пропозицію.

Колишній професійний кіберспортсмен, відомий за досягненнями в World of Warcraft і Asheron's Call Байрон Бернстин (прізвисько Reckful), у якого було понад 900 тисяч фоловерів на платформі Twitch, помер у віці 31 року.

За інформацією його колишньої дівчини, Бернстин наклав на себе руки. Повідомлення про смерть стримера підтвердив його сусід по кімнаті – про це повідомив журналіст і інсайдер Рід Бреслау.

Відомий екскіберспортсмен наклав на себе руки Twitter BlueGoesMew

Відомий екскіберспортсмен наклав на себе руки Twitter Rod Breslau

Перед смертю Байрон через Twitter зробив пропозицію одній зі своїх ексдівчат. Пізніше (приблизно через 50 хвилин) він написав таке:

"Ах, мені шкода тих, кому доводиться мати справу з моїм божевіллям. Будь ласка, просто знайте, що в таких ситуаціях божевільна людина не контролює свої дії".

Відомий екскіберспортсмен наклав на себе руки Twitter Byron

У жовтні 2017 року стример повідомив, що у нього діагностували біполярний розлад – так само, як у його матері. Також Бернстин розповідав, що його брат покінчив життя самогубством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23-річна спортсменка наклала на себе руки з другої спроби: її мозок віддали вченим.