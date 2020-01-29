Іронія долі: відомий борець зі злочинністю з ММА попався з наркотиками

Боєць MMA Бен Фодор, який отримав публічну популярність під псевдонімом Фенікс Джонс завдяки патрулювання центру Сіетла в костюмі супергероя, був затриманий за торгівлю наркотиками.

Як повідомляє агентство MMA Junkie, американця заарештували за звинуваченням у продажу декількох видів наркотиків. Він продав 7,1 грама екстазі поліцейському під прикриттям 21 листопада 2019 року, отримавши 300 доларів банківським переказом і 200 доларів готівкою і домовившись про наступну зустріч. Вона відбулася 9 січня 2020 року і стала для нього фатальною. Джонс був заарештований разом зі спільницею Андреа Ірен Берендсен. При них знайшли 7 пакетів з кокаїном.

Фенікс Джонс NPR

На рахунку спортсмена 11 боїв у змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 7 перемог при 3 поразках і 1 нічиїй. Останній поєдинок він провів у 2017 році.

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