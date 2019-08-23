Відомий бодібілдер помер у Москві в свій день народження

Колишній відомий спортсмен, який після завершення кар'єри займав пост віце-президента федерації Московської області з бодібілдингу, Дмитро Жигулін помер 22 серпня в Москві.

Як повідомляє "МК", 47-річний Жигулін прийшов у фітнес-клуб в свій день народження, провів тренування і пішов у свїй кабінет. Він встиг подякувати друзям і рідним за привітання в соціальних мережах.

Дмитро Жигулін www.vesti.ru

Пізніше його виявили без свідомості і з сильно посинілим обличчям. Швидка допомога, що прибула на місце, не змогла врятувати Жигуліна. Імовірно, чоловік помер від гострої серцево-судинної недостатності.

Новини Помер один з найвеличніших чемпіонів в історії боксу

У минулому Жигулін виступав в бодібілдингу на найвищому російському рівні, а також був суддею міжнародної категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лондоні помер відомий футболіст, колишній нападник збірної Гани, який перед цим пережив два інсульти.

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