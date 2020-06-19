Відома дівчина-боєць UFC дискваліфікована за вживання допінгу

Відома дівчина-боєць UFC Рейчел Остовіч отримала річну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Як повідомляє видання MMA Junkie, в крові спортсменки знайшли метаболіти остаріну і GW1516. Спочатку вона була дискваліфікована на два роки, проте Американське антидопінгове агентство (USADA) прийняло до уваги те, що Остовіч не знала про наявність заборонених препаратів в одній з використовуваних нею харчових добавок, оскільки інформація про це не була вказана на упаковці. Крім того, було враховано той факт, що спортсменка всебічно співпрацювала з USADA під час розслідування.

Остовіч зможе знову вийти в октагон вже 3 серпня, оскільки через "нетиповий результат" її допінг-проби вона була відсторонена від турнірів UFC у другій половині 2019 року.

Спортсменка підписала контракт з промоушеном у грудні 2017 року і встигла провести три бої, вигравши один із них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому своєму поєдинку під егідою UFC Остовіч зустрічалася з однією з головних красунь промоушена – Пейдж ВанЗант.