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25 травня • оновлено в 18:33
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Відео незручного моменту з російською чемпіонкою Загітовою зібрало 22 млн переглядів в TikTok

2.4т
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Відео з російською фігуристкою Аліною Загітовою в образі Лари Крофт зібрало понад 22 мільйонів переглядів в соціальній мережі TikTok.

Фан-спільнота олімпійської чемпіонки 2018 рік опублікувалла ролик з курйозним моментом спортсменки під час одного з прокатів. На відео потрапив епізод, на якому Загітова роздягається перед глядачами, намагаючись зняти шкіряну куртку.

@teamzagitovaa

## аліназагітова ## alinazagitova ## figureskating ## фігурноекатаніе

♬ оригінальний звук - teamzagitovaa

При цьому останній ґудзик на вбранні Аліна змогла розстебнути лише з третьої спроби. "Коли щось пішло не так", – підписали ролик автори. Відео з моменту публікації набрало більше 22 мільйонів переглядів, 440 тисяч лайків і 750 коментарів.

Вболівальники назвали епізод "незручним моментом", а також порадили фігуристці наступного разу просто розірвати куртку на собі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська фігуристка Єлизавета Туктамишева привела в захват фанатів. сфотографувавшись у білизні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
Особа
Аліна Загітова
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