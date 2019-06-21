Відбулася церемонія відкриття Європейських ігор-2019

У столиці Білорусі Мінську в п'ятницю, 21 червня, відбулася церемонія відкриття других Європейських ігор-2019.

Захід пройшов на столичному стадіоні "Динамо" і зібрав тисячі глядачів.

Артисти презентували культуру і традиції білоруського народу під національні мотиви. На солом'яному коні з'явився відомий співак Петро Єлфімов, який втілює бога сонця. Майже сто артистів сформували величезну квітку папороті.

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Відкриття Європейських ігор-2019

Танцюристи в центрі поля стадіону утворили своєрідний хоровод. Люди символізували собою 4 елементи: вогонь, воду, землю і повітря.

Відзначимо, що потім відбувся традиційний парад країн-учасниць змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірні України з баскетболу 3х3 переможно стартували на Європейських іграх, які в п'ятницю, 21 червня, стартували в столиці Білорусі Мінську.

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