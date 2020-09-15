Від журналістики до кібераналітики

Унікальний проект Twelve, який розповідає про 12 українців, які домоглися успіху в кіберспорті, продовжує набирати обертів. Герої публікацій — це звичайні люди, але кожен з них вже став знаковою фігурою у світі кіберспорту. Історії проекту розкривають індустрію геймінгу зсередини, розповідаючи всі таємниці кіберспорту та демонструючи, наскільки він захоплюючий. Проект ініційований Parimatch - букмекером № 1 у світі кіберспорту.

Цикл матеріалів розпочався з історії про шлях у світі геймінгу Богдана Iceberg Василенко. Який починав кар'єру боксера, але став професіональним гравцем в Dota 2. І ось естафету підхопив Олександр Петрик. Хлопець мріяв про професію спортивного журналіста, проте тепер він - провідний кіберспортивний аналітик, а також має свій YouTube-канал з 200 тисячами підписників.

"Своє перше інтерв'ю я записав з Іоанном Edward Сухарєвим, коли він грав в Astana Dragons та був на піку своєї форми. Вони - чемпіони того Техлабса - стояли в натовпі десь збоку і чекали, поки закінчиться матч по LoL, щоб піднятися на сцену. До них раз на п'ять хвилин підходили якісь хлопці за автографами, або з проханням сфотографуватися. Ніхто не ховався від людей, адже все було лампово - і мені це допомогло", - пригадує Олександр.

Кіберспорт продовжує захоплювати все нові аудиторії. Світ геймінгу вже довів, що знаходиться поза конкуренцією, адже на нього не впливає навіть карантин, який не заважає мільйонам шанувальників збиратися перед дисплеями гаджетів, щоб дивитися трансляції турнірів. Кіберспорт - це сучасна індустрія розваг, яка вже неодноразово доводила, що майбутнє вже настало.