"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

З 16 по 18 серпня в Мінську пройшов 3-й чемпіонат світу зі швидких шахів і бліцу серед кадетів. Справжній фурор на мундіалі справила українська сім'я Прочаєвих.

У категорії до 10 років вперше за всю історію турніру виступали четвернята: Оля, Тіна, Аліна та Єлизавета. Старша сестра Ніна змагалася серед 12-річних. Старший брат Іван теж грає в шахи, але був присутній як уболівальник.

Незважаючи на те, що українки призових місць не посіли, на унікальну родину звернула увагу Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ).

Дворазова чемпіонка Європи і віце-чемпіонка світу з бліцу Наталія Жукова, також не стримала емоцій.

"Ви таке бачили? Я – ніколи! Четвернята з Києва брали участь у чемпіонаті світу зі швидких шахів і бліцу до 10 років, а їхня старша сестра – до 12. Чесно кажучи, я вперше в житті бачила четверню, а щоб усi ще захоплювалися шахами, то щось неймовірне. Низький уклін батькам!" – написала Жукова у себе в Facebook.

Мама Олена Прочаева Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Facebook Олени Прочаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині висловили захоплення українською шахісткою, яка оголосила бойкот чемпіонату світу.

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