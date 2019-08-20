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"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

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З 16 по 18 серпня в Мінську пройшов 3-й чемпіонат світу зі швидких шахів і бліцу серед кадетів. Справжній фурор на мундіалі справила українська сім'я Прочаєвих.

У категорії до 10 років вперше за всю історію турніру виступали четвернята: Оля, Тіна, Аліна та Єлизавета. Старша сестра Ніна змагалася серед 12-річних. Старший брат Іван теж грає в шахи, але був присутній як уболівальник.

Незважаючи на те, що українки призових місць не посіли, на унікальну родину звернула увагу Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ).

Дворазова чемпіонка Європи і віце-чемпіонка світу з бліцу Наталія Жукова, також не стримала емоцій.

"Ви таке бачили? Я – ніколи! Четвернята з Києва брали участь у чемпіонаті світу зі швидких шахів і бліцу до 10 років, а їхня старша сестра – до 12. Чесно кажучи, я вперше в житті бачила четверню, а щоб усi ще захоплювалися шахами, то щось неймовірне. Низький уклін батькам!" – написала Жукова у себе в Facebook.

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Мама Олена Прочаева

Мама Олена Прочаева

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

"Ви таке бачили?!" На ЧС із шахів відбувся неймовірний випадок зі збірною України

Facebook Олени Прочаєвої

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"Путінська корпорація": у Федерації шахів України жорстко висловилися про кандидата на посаду голови ФІДЕ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині висловили захоплення українською шахісткою, яка оголосила бойкот чемпіонату світу.

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Теми
шахи чемпіонат світу з шахів
Місце
Білорусь Мінськ
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Оппа... Ничего не завоевали - но вызвали восторг... :-))) Детишки - милые. А всё, что кугуты руками делают - убого... :-)))
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Батонов Иван
Батонов Иван
Фу, обманули. Я думал украинцы шахматы из сала сделали в форме трезуба. Расходимся.
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коршун федот
коршун федот
Батонов Иван, Дыбил мокшинский. Делай пЯтуха из говна, и больше сюда не сунь свою козлиную морду.
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