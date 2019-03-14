"Ветеран ЗСУ" подав до суду на лікарню, де йому врятували руки

Призер "Ігор нескорених" Олександр Бєлобоков 18 лютого 2019 року подав до суду на лікарню, в якій йому врятували руки після травми на пляжі.

Олександр Бєлобоков InvictusGamesTeamUkraine

У Приморському районному суді Маріуполя він вимагає компенсації моральної шкоди та звинувачує лікарів у розголошенні медичної таємниці. Потрапити на "Ігри" можна тільки після бойового поранення. У медичній довідці характер травми вказаний як побутовий.

У позовній заяві Бєлобоков просить "визнати незаконними дії співробітників лікарні Комунального закладу "Маріупольська міська лікарня № 9 Медико-санітарної частини працівників департаменту морського флоту" з поширення конфіденційної інформації про моє звернення за медичною допомогою та поширення медичної документації сторонній особі"; а також вимагає стягнути з відповідача компенсацію за моральну шкоду.

Розмір компенсації Бєлобоков просить визначити за результатами судово-психологічної експертизи. Також Бєлобоков просить звільнити його від сплати судового збору. "Позивач зазначив, що він є особою з інвалідністю 3 групи, отримує пенсію в розмірі 1 452 гривень, що є єдиним джерелом його доходів, а крім того, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей".

При цьому, за словами місцевих мешканців, Бєлобоков володіє магазином спортивного харчування в Маріуполі — на площі Перемоги, 21. Зокрема, тренер і почесний житель Маріуполя Олександр Лашин каже, що Бєлобоков орендує частину магазину на лівому березі міста. "Іноді сам сидить за прилавком. Принаймні, раніше сидів".

На сайті YouControl на Бєлобокова зареєстрований ФОП з КВЕДами торгівлі деталями та овочами, який закритий кілька років тому. Його дружина Тетяна — працівник поліції, вона подавала декларації в НАЗК. Проте остання декларація — за 2017 рік, і в ній нічого, крім її зарплати і пенсії Бєлобокова, немає.

Суд ухвалив розпочати адміністративне провадження і призначив перше засідання на 12 березня.

Адвокат Бєлобокова Ольга Семенюк від коментарів відмовилася. "Є таке поняття як адвокатська таємниця. Поки триває цей процес, я нічого коментувати не буду".

Лікар Олександр, який представляє сторону відповідача, теж відмовився коментувати. "Я телефоном такі речі коментувати не можу. Події навколо такої відомої людини — тим більше. Надсилайте офіційний папір". На питання, чи було судове засідання 12 березня, лікар теж не відповів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року в Сіднеї відбулися "Ігри нескорених" - міжнародні змагання для ветеранів, які були поранені в бою. У складі української команди в них брав участь маріупольський спортсмен Олександр Бєлобоков - він завоював дві медалі. На "Ігри" він потрапив як "ветеран ЗСУ".

Напередодні церемонії закриття змагань Бєлобокова звинуватили в тому, що він не брав участі в бойових діях, а отримав травму в побуті. Сам Бєлобоков стверджував, що в травні 2014 виконував секретне завдання під Маріуполем і отримав мінно-осколкові поранення.

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