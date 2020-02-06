"Весь час підсовуєте": батько Хабіба скипів перед боєм з Фергюсоном

Батько та тренер росіянина Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов обурився тим, що преса постійно пише про можливий реванш його сина з ірландцем Конором МакГрегором.

В інтерв'ю виданню "Спорт-Экспресс" наставник чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) зазначив, що на Хабіба очікує дуже цікавий поєдинок проти Тоні Фергюсона, тому розмови про Конор недоречні.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова "Спорт-експресс"

"Нам слід провести найбільший бій в історії UFC. А ви весь час підсовуєте Конора. Для чого? Це питання вам. Найбільший бій в історії! Чому ви мало говорите про Фергюсона та Хабіба? У мене хороший комп'ютер. Я ж рахую питання, які ви задали. Задайте 50 питань про Фергюсона і один-два питання про Конора. Дякую за увагу", – сказав Абдулманап Нурмагомедов.

Нагадаємо, бій Хабіб – Фергюсон відбудеться 18 квітня в Нью-Йорку. До цього протистояння росіянина і американця чотири рази зривалося через травми бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Сергій Кашин принизливо висловився на адресу Хабіба Нурмагомедова, заявивши, що той не повинен представляти країну на світовій спортивній арені.

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