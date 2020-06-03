Вертольоти літали, були розпилення – російський боєць MMA про коронавірус у Дагестані

Російський боєць змішаних єдиноборств Сергій Харитонов знайшов несподіване пояснення важкій ситуації з коронавірусом у Дагестані.

"У мене є знайомі в Дагестані, всі говорять, що купа народу померло. Не знаю... Як у Дагестан все це занесли? Є чутки незрозумілі. Нібито перед початком пандемії в Дагестані якісь вертольоти літали, були якісь розпилення. Постійно про це говорять. Не знаю, чому вже вірити", – розповів Харитонов у інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

Сергій Харитонов "Спорт-Експрес"

Він вважає, що всі дії спрямовані на те, щоб здорові люди були більше схильні до захворювань.

"Я зараз у горах, і не бачив жодного хворого на коронавірус. Не кажу, що вірусу немає. Він, напевно, є. Але ходити всім у масках, у яких ходити шкідливо... Все зроблено для того, щоб люди, які не хворіють, були більше схильні до захворювань – не тільки на коронавірус. Хвороб багато. Але напишуть, що захворів на коронавірус", – підсумував боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Харитонов заявляв, що спеціально намагався захворіти на COVID-19.