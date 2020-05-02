Верняєва загнобили в мережі за відмову "кривдити" Росію

Максим Богданов Інші види спорту 15:40, 2.05.2020 Оновлено: 16:19, 2.05.2020

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв отримав велику порцію критики в мережі після того, як відмовився називати Росію винуватицею війни на Донбасі.

"Лицемір і скиглій. Але з ним давно все було зрозуміло. Чого він не може поїхати в Донецьк не зрозуміло, карантин заважає?", "А що тут говорити, якщо ти за 6 років війни так нічого не зрозумів?!", "Ну хоча б не "громадянська війна", і на тому спасибі", "Він гімнаст або гімнастка 7-річна, де він з 2014 року був? Та що ж за народ такий тупий", – не змогли стримати емоцій користувачі.

(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com
(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної України Артем Кравець відмовився відповідати на питання по військового конфлікту на сході України. "Краще не виражатися, щоб не образити когось", – заявив футболіст.

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