Верняєв встромив Беленюка головою в яму - опубліковано відео

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв похвалився забавним відео зі свого тренування.
У ролику наш прославлений олімпієць, буквально встромив свого друга, борця греко-римського стилю Жана Беленюка, в гімнастичну яму з поролоновими кубиками, кинувши його через плече.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року Олег Верняєв завоював срібну медаль чемпіонату світу у вправі на брусах. Олімпійський чемпіон успішно виступив на світовій першості, незважаючи на тривале відновлення після травми.
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