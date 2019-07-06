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Велосипедисти влаштували жахливе місиво під час спуску з "Пекельної гори"

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Екстремальний велосипедний заїзд Mountain Of Hell ( "Пекельна гора") на французькому гірськолижному курорті Ле-дез-Альп завершився грандіозним завалом.

Під час спуску з 3400-метрового схилу льодовика, покритого снігом, льодом і каменями, два учасники зіткнулися, спровокувавши низку подальших падінь. Всього в завал потрапило близько сотні спортсменів.

За повідомленням організаторів ніхто з велосипедистів серйозно не постраждав. Переможцем став Кілліан Брон, що подолав весь шлях зі швидкістю 125 км/год.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті грандіозного завалу велосипедистів викинуло в стічну канаву. Курйозний епізод стався на 11-му етапі знаменитої велогонки "Джиро де Італія".

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Тема
велоспорт
Місце
Франція
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