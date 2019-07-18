Велосипедист пролетів над учасниками "Тур де Франс" – опубліковано відео

Французький велогонщик BMX Валентен Ануй здійснив стрибок над пелотоном "Тур де Франс" під час десятого етапу змагань.

Ануй розігнався по схилу, відштовхнувся від рампи і пролетів 16 метрів над головами велогонщиків.

10-й етап "Тур де Франс" виграв бельгієць Ваут Ван Арт. У загальному заліку лідирує француз Жюліан Алафіліпп.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що велоспортсмен, який хотів хитро об'їхати конкурентів, влетів у канаву. Рятувальники близько години діставали бідолаху з рову, перш ніж на машині швидкої допомоги доставити в лікарню.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!