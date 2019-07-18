Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Велосипедист пролетів над учасниками "Тур де Франс" – опубліковано відео

1.2т Читати матеріал російською

Французький велогонщик BMX Валентен Ануй здійснив стрибок над пелотоном "Тур де Франс" під час десятого етапу змагань.

Ануй розігнався по схилу, відштовхнувся від рампи і пролетів 16 метрів над головами велогонщиків.

10-й етап "Тур де Франс" виграв бельгієць Ваут Ван Арт. У загальному заліку лідирує француз Жюліан Алафіліпп.

Новини
"Ти відкрила рот, і будеш платити за це": у велоспорті України розгорівся скандал

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що велоспортсмен, який хотів хитро об'їхати конкурентів, влетів у канаву. Рятувальники близько години діставали бідолаху з рову, перш ніж на машині швидкої допомоги доставити в лікарню.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel