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Велогонщик показав моторошні наслідки тренування

2.5т Читати матеріал російською

Польський гонщик команди Lotto-Soudal Томаш Марчіньскій виклав в Instagram фотографії литок після одного з відновлювальних тренувань.

Томаш Марчіньскій

Томаш Марчіньскій

Magazyn Szosa

На них дуже моторошно вилізли вени, через що ноги виглядають, звичайно, рельєфно, але страшнувато.

"Входжу до другої частини сезону без підгузників! Ноги готові, голова, мабуть, теж. Залишилося тільки отримати задоволення, і хороший результат прийде", – написав під постом Марчіньскій.

BEZnapinki wchodzę w drugą część sezonu. Noga gotowa, głowa, też, podobno 🤪 teraz tylko mieć fun i dobry wynik przyjdzie sam ! #cycling #cyclinglife #felling #ready #conganas #legs #cyclinglegs #ciclismo #piernas #skinny #nike #sportlife #sportsman #body #polska #workout #muscles #training #hard #work #loco #tomaszmarczynski #letsgo #fight

Публікація від Tomasz Marczyński (@tmarczynski)

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велоспорт
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