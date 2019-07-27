Велогонщик показав моторошні наслідки тренування

Польський гонщик команди Lotto-Soudal Томаш Марчіньскій виклав в Instagram фотографії литок після одного з відновлювальних тренувань.

Томаш Марчіньскій Magazyn Szosa

На них дуже моторошно вилізли вени, через що ноги виглядають, звичайно, рельєфно, але страшнувато.

"Входжу до другої частини сезону без підгузників! Ноги готові, голова, мабуть, теж. Залишилося тільки отримати задоволення, і хороший результат прийде", – написав під постом Марчіньскій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що велоспортсмен, який хтів хитро об'їхати конкурентів, влетів в канаву Рятувальники близько години діставали бідолаху з рову, перш ніж на машині швидкої допомоги доставити в лікарню.

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