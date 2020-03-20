Великобританія пригрозила бойкотом Олімпіади-2020

Британська олімпійська асоціація (BOA) заявила, що, незважаючи на рішучість МОК провести Олімпіаду-2020 у заплановані терміни, здоров'я і благополуччя людей є головним її пріоритетом.

"Спорт відходить на другий план, коли мова заходить про здоров'я і благополуччя населення. Ми зв'язалися з представниками Міжнародного олімпійського комітету (МОК), міжнародними федераціями та представниками спортсменів і продовжимо тісно співпрацювати з колегами, щоб знайти найбільш оптимальне рішення щодо Олімпійських ігор-2020 на тлі пандемії коронавірусу", – написано в офіційній заяві BOA.

Олімпійські ігри-2020 Vanguard News

Варто відзначити, що Оргкомітет "Токіо-2020" не розглядає перенесення Ігор, але Великобританія категорично дала зрозуміти, що ні за яких обставин не буде ризикувати здоров'ям і благополуччям своїх спортсменів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МОК повідомив, що не вважає за необхідне переносити Олімпіаду-2020 на Токіо. А 14 березня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавірусу.

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