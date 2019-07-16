"Велика честь": чемпіонка Європи виклала гімн України і зробила визнання

Стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішої легкоатлетки України, зізналася, що пишається українським громадянством.
"Для мене завжди велика честь і гордість виступати для своєї країни", - написала у себе в Instagram 22-річна киянка, виклавши гімн України.
Як повідомляв OBOZREVATEL 13 липня Левченко виграла "золото" відкритого чемпіонату Європи U-23 в Швеції.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "легка атлетика" на сайті "OBOZREVATEL".