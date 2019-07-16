"Велика честь": чемпіонка Європи виклала гімн України і зробила визнання

Стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішої легкоатлетки України, зізналася, що пишається українським громадянством.

"Для мене завжди велика честь і гордість виступати для своєї країни", - написала у себе в Instagram 22-річна киянка, виклавши гімн України.

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 липня Левченко виграла "золото" відкритого чемпіонату Європи U-23 в Швеції.

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