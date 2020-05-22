"Вдарю вісім разів": Гетжі розкрив секрет перемоги над Хабібом
Американський боєць змішаних єдиноборств Джастін Гетжі, який стане наступним суперником Хабіба Нурмагомедова, розповів, яким чином збирається перемогти росіянина.
"Я буду готуватися до бою так само, як готуюся до будь-якого іншого поєдинку – працювати над набором оптимальних кондицій. Ноги втомлюються першими, тому з цього моменту і до бою я буду багато бігати, стрибати на скакалці, виконувати підйоми ніг і робити присідання. Якщо мої ноги будуть у формі, то я не втомлюся", – цитує слова Гетжі видання SportBible.
Він заявив, що для перемоги над Хабібом йому необхідно вирватися з партеру і, вставши, нанести росіянину вісім ударів по гомілках.
"Якщо я не втомлюся, я зможу піднятися. А якщо я зможу піднятися, то зможу його вдарити. Мої удари врізаються в суперників, як вантажівка. Я вдарю його вісім разів по гомілках, після чого він ослабне", – підсумував американець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Джастін Гетжі нокаутував свого співвітчизника Тоні Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі.