Вчинок року! Бігун пожертвував фінішем і дотягнув травмованого суперника

Тайський легкоатлет здійснив несподіваний вчинок в забігу на 10 кілометрів на турнірі CAT 10K Thailand Championship.

Спортсмен допоміг травмованому супернику після того, як той упав у фінішній прямій. Один з бігунів побачив, що опонент не може піднятися і пожертвував своєю гонкою, заради допомоги потерпілому. Через кілька миттєвостей до нього приєдналися ще кілька спортсменів.

Місцеві вболівальники в Twitter встигли охрестити ці дії, вчинком року. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з марафонів в Росії трапився непристойний інцидент з переможцем. Місцевого чемпіона підвів шлунок і він фінішував увесь в фекаліях.

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