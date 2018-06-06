УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Вболівальниці вдався неймовірний трюк на бейсбольному матчі

1.9тЧитати новину російською

Американська вболівальниця Габріела Димарко стала справжньою зіркою соціальних мереж після того, як зловила келихом з пивом бейсбольний м'яч. Інцидент стався на грі регулярного чемпіонату Головної ліги бейсболу (MLB) "Атланта Брейвс" - "Сан-Дієго Падрес".

Габріела Димарко

Габріела Димарко

Instagram

Після однієї з невдалих подач снаряд полетів по неймовірній траєкторії і потрапив чітко в стакан дівчата. Під бурхливі овації стадіону дівчина випила все пиво, а на наступній день ролик з інцидентом став хітом в Twitter.

Новини
Зірка бейсболу загинув під час аварії моторного човна в США

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вилетіла біта вбила 9-річного хлопчика .

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги