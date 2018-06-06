Вболівальниці вдався неймовірний трюк на бейсбольному матчі

Американська вболівальниця Габріела Димарко стала справжньою зіркою соціальних мереж після того, як зловила келихом з пивом бейсбольний м'яч. Інцидент стався на грі регулярного чемпіонату Головної ліги бейсболу (MLB) "Атланта Брейвс" - "Сан-Дієго Падрес".

Габріела Димарко

Габріела Димарко Instagram

Після однієї з невдалих подач снаряд полетів по неймовірній траєкторії і потрапив чітко в стакан дівчата. Під бурхливі овації стадіону дівчина випила все пиво, а на наступній день ролик з інцидентом став хітом в Twitter.

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Beer - and baseball - served to your seat at @Padres games 🍺⚾️ pic.twitter.com/zCh3HjeUyD - Petco Park (@PetcoPark) 6 червня 2018 р

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