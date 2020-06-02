Вандали нарвалися на чемпіона UFC під час заворушень в США - відеофакт

Максим Богданов Інші види спорту 22:16, 2.06.2020 Оновлено: 22:18, 2.06.2020

Чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс вийшов на вулицю під час заворушень в США і зупинив вандалів, які хотіли зіпсувати одну з будівель.

32-річний спортсмен почав вимагати у молодих людей віддати йому балончик з фарбою.

Джон Джонс

MMA Junkie додав на відео слова самого Джонса, який розкритикував учасників заворушень, спровокованих смертю чорношкірого американця Джорджа Флойда. Спортсмен вже висловлювався з цього приводу: він назвав те, що сталося вбивством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби, а також депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував масові заворушення в США.

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