Вандали нарвалися на чемпіона UFC під час заворушень в США - відеофакт

Чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс вийшов на вулицю під час заворушень в США і зупинив вандалів, які хотіли зіпсувати одну з будівель.

32-річний спортсмен почав вимагати у молодих людей віддати йому балончик з фарбою.

MMA Junkie додав на відео слова самого Джонса, який розкритикував учасників заворушень, спровокованих смертю чорношкірого американця Джорджа Флойда. Спортсмен вже висловлювався з цього приводу: він назвав те, що сталося вбивством.

. @JonnyBones took it upon himself to protect businesses from being vandalized during a #GeorgeFloyd protest Sunday night in Albuquerque.



