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2 червня • оновлено в 23:15
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Вандали нарвалися на чемпіона UFC під час заворушень в США - відеофакт

6.2т
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Чинний чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс вийшов на вулицю під час заворушень в США і зупинив вандалів, які хотіли зіпсувати одну з будівель.

32-річний спортсмен почав вимагати у молодих людей віддати йому балончик з фарбою.

Джон Джонс

Джон Джонс

MMA Junkie додав на відео слова самого Джонса, який розкритикував учасників заворушень, спровокованих смертю чорношкірого американця Джорджа Флойда. Спортсмен вже висловлювався з цього приводу: він назвав те, що сталося вбивством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби, а також депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував масові заворушення в США.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими UFC
Місце
США
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