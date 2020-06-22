Валуєв назвав ганьбою і мерзотою прапор ЛГБТ на Батьківщині-Матері в Києві

Олександр Чеканов Інші види спорту 18:50, 22.06.2020

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв з обуренням відреагував на появу прапора ЛГБТ-спільноти на Батьківщині-Матері в Києві.

Депутат Держдуми при цьому зазначив, що його не хвилює те, що відбувається в іншій країні.

"Це в Києві. І цю жахливу ганебну дію змушені терпіти і бачити жителі країни, яка прагне до тієї самою Європу, яка породила фашизм, яка бомбила їх столицю, не вибираючи військовий об'єкт або житлові квартали. Гидота скоєного зашкалює, але це стало в Україні звичайною практикою. І не тому, що мене це страшенно хвилює, адже по суті інша країна, нехай розбираються самі, але... Виключно для того цю гнусь публікую, що переформатування історії, призводить ось до таких результатів в тому числі. Тому будемо уважнішими" , – написав Валуєв на своїй сторінці в соціально мережі Facebook.

Валуєв відреагував на появу прапора ЛГБТ в Києві
Instagram Миколи Валуєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Валуєв порівняв інтерес до України і коронавірусів на російському телебаченні.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Путін заявив про "неминучий" візит президента України до Москви

Дивом вижила під час вибуху в будинку, але втратила всю сім'ю. Історія 18-річної киянки

Американський Майдан крізь путінські окуляри

"Я кричу: "Тату, тату!" З'явилася розповідь з епіцентру вибуху будинку в Києві

В Україні знизився добовий приріст хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 22 червня