Убив після сексу: Росія видала Україні чемпіона світу з кікбоксингу

Підозрюваний у вбивстві український майстер бойових мистецтв Вадим Оленчик, якого на початку року затримали в Санкт-Петербурзі, екстрадований з Росії в Україну.

Вадим Оленчик censor.net

Солом'янський районний суд Києва заарештував його на 60 днів без альтернативи застави. Як повідомляє "Українська правда", про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За даними відкритих джерел, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятиразовий чемпіон України з тайського боксу Вадим Оленчик з кінця 2017-го розшукувався у справі про вбивство в Києві його знайомого з подальшим викраденням автомобіля.

Новини Чемпіон світу з України затриманий у Росії в справі про вбивство

Як стверджує слідство:

в жовтні 2017 року Києві Оленчик познайомився з фінансовим директором фармацевтичної компанії, вступив з ним у статевий зв'язок, після чого задушив рушником;

він замотав у простирадла тіло убитого, залишив на ліжку і безперешкодно заволодів грошима, телефонами і електронним ключем замка запалювання від автомобіля;

коли фінансовий директор не прийшов на роботу, колеги поїхали до нього додому, зламали двері і знайшли тіло.

У лютому 2019 року Генпрокуратура України направила в РФ запит про видачу підозрюваного для притягнення до кримінальної відповідальності. У серпні цей запит був задоволений, після чого почався процес екстрадиції, який завершився в кінці вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіона з боксу в Росії вбив п'яний відвідувач бару.

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