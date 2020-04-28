В Японії заговорили про скасування Олімпіади в 2021 році
Глава організаційного комітету Олімпіади-2020 Йосіро Морі попередив, що Ігри, перенесені на літо 2021 року будуть скасовані, якщо ситуація з коронавірусом не буде взята під контроль.
Він виключив можливість переносу ОІ на 2022 рік.
"Якщо нам вдасться перемогти коронавірус, ця Олімпіада буде мати значно більше значення, ніж будь-які попередні Ігри. Ми повинні вірити в її проведення, інакше весь наш важкий труд не принесе жодних плодів", – цитує слова Мори видання BBC.
Нагадаємо, що початок Олімпійських ігор запланований на літо 2021 року. Вони мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчий директор оргкомітету ОІ в Токіо Тосіро Муто зробив невтішну заяву про проведення Олімпіади влітку 2021 року.