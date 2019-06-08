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В Японії дворазову чемпіонку світу закликали "забиратися назад в Росію"

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Дворазова чемпіонка світу і Європи з фігурного катання, а також срібний призер Олімпійських ігор в Пхенчхані Євгенія Медведєва отримала в Японії лист з погрозами на свою адресу.

Євгенія Медведєва

Євгенія Медведєва

Figure Wiki - Fandom

"Диявол, забирайся з Японії, ніхто не хоче бачити тебе. Японці ненавидять тебе, забирайся назад в Росію. Забирайся з Японії і з "Крикет клубу Торонто" (тренувальної бази Медведєвої). Тобі не місце в фігурному катанні", - йдеться в листі, опублікованому в Instagram американським фігуристом Джонні Вейром.

В Японії дворазову чемпіонку світу закликали "забиратися назад в Росію"

У відповідь 19-річна москвичка написала, що те, що трапилося її не зачепило і не вибило з колії. За її словами, вона не в перший раз отримує листи з погрозами і навчилася не звертати уваги на них. Фігуристка подякувала вболівальникам за підтримку.

Медведєва живе в Канаді з літа 2018 року. Вона тренується в групі тренера Брайана Орсера. У січні спортсменка заявила, що може залишатися в іншій країні через роботу, однак це не завадить їй повернутися жити в Росію.

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хуйловский путин
хуйловский путин
вот мразота русская...продала матушку россиию! предала! унизила!!!! уехала в жить в Канаду! а как же навоз месить и лепить петушков из навоза? это же исконно русское занятие!
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Н Олег
Н Олег
единственно примечательное во всём этом - письмо опубликовал в инстаграмм американский фигурист -- когда нация мр@зь, то и каждый гражданин неизбежно становится мр@зью...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Какой-нибудь извращенец-шизофреник.Типа того,который прибежал резать ведущую Уха мацы.
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