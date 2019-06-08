В Японії дворазову чемпіонку світу закликали "забиратися назад в Росію"

Дворазова чемпіонка світу і Європи з фігурного катання, а також срібний призер Олімпійських ігор в Пхенчхані Євгенія Медведєва отримала в Японії лист з погрозами на свою адресу.

Євгенія Медведєва Figure Wiki - Fandom

"Диявол, забирайся з Японії, ніхто не хоче бачити тебе. Японці ненавидять тебе, забирайся назад в Росію. Забирайся з Японії і з "Крикет клубу Торонто" (тренувальної бази Медведєвої). Тобі не місце в фігурному катанні", - йдеться в листі, опублікованому в Instagram американським фігуристом Джонні Вейром.

У відповідь 19-річна москвичка написала, що те, що трапилося її не зачепило і не вибило з колії. За її словами, вона не в перший раз отримує листи з погрозами і навчилася не звертати уваги на них. Фігуристка подякувала вболівальникам за підтримку.

Медведєва живе в Канаді з літа 2018 року. Вона тренується в групі тренера Брайана Орсера. У січні спортсменка заявила, що може залишатися в іншій країні через роботу, однак це не завадить їй повернутися жити в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця Казахстану Елізабет Турсинбаева стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний сальхов.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал