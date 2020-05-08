В якій годині Фергюсон – Гетжі: час початку головного бою UFC 249
В американському Джексонвіллі (штат Флорида) відбудеться довгоочікуваний вечір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.
Головною подією шоу стане бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі за титул тимчасового чемпіона у легкій вазі.
КОЛИ І В ЯКІЙ ГОДИНІ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ
Поєдинок пройде в суботу, 9 травня, на арені VyStar Veterans Memorial Arena. Вихід бійців в октагон заплановано на 6:30 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Фергюсон – Гетжі.
ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ
В Україні побачити пряму трансляцію американського дербі можна буде на телеканалі Setanta Sports.
У Росії ж ефір зі штату Флорида запланував РЕН ТВ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Фергюсон жорстко висловився на адресу Хабіба Нурмагомедова