В якій годині Фергюсон – Гетжі: час початку головного бою UFC 249

В американському Джексонвіллі (штат Флорида) відбудеться довгоочікуваний вечір Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) – UFC 249.

Головною подією шоу стане бій американців Тоні Фергюсона і Джастіна Гетжі за титул тимчасового чемпіона у легкій вазі.

КОЛИ І В ЯКІЙ ГОДИНІ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

Поєдинок пройде в суботу, 9 травня, на арені VyStar Veterans Memorial Arena. Вихід бійців в октагон заплановано на 6:30 ранку неділі, 10 травня, за київським і московським часом.

Тоні Фергюсон, Дана Уайт і Ентоні Гетжі

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Фергюсон – Гетжі.

ДЕ ДИВИТИСЯ ФЕРГЮСОН – ГЕТЖІ

В Україні побачити пряму трансляцію американського дербі можна буде на телеканалі Setanta Sports.

У Росії ж ефір зі штату Флорида запланував РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Фергюсон жорстко висловився на адресу Хабіба Нурмагомедова

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