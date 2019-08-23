В українському спорті спалахнув грандіозний корупційний скандал

Чиновники держструктури "Управління збірних команд та проведення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" в порушення законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати.

Збитки держави склали понад 8 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів.

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До того ж, частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль в Національному антидопінговому центрі.

Зараз головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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